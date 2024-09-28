İtalya Serie A 6. hafta maçında Inter, deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Bluenergy Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davide Frattesi, 45+3 ve 47. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti. Udinese'nin gollerini ise 35. dakikada Christian Kabasele, 83. dakikada ise Lorenzo Lucca attı.



Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Inter ligde 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e çıkardı. 2. yenilgisini alan Udinese ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Inter, Torino ile oynayacak. Udinese ise Lecce ile karşılaşacak.



