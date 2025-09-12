Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili,diye konuştu.Sakatlığı nedeniyle sezonu geç açan milli yıldız, bu sezon Inter'de bir maçta 68 dakika süre buldu.Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.