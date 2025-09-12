12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

calendar 12 Eylül 2025 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇAHANOĞLU AÇIKLAMASI

Chivu, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Ben oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz iki buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." diye konuştu.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Sakatlığı nedeniyle sezonu geç açan milli yıldız, bu sezon Inter'de bir maçta 68 dakika süre buldu.


Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
