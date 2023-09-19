Inter'den flaş Hakan açıklaması

Sezona formda giren ve son olarak sahasında Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'de flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.



Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK



Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.



4 MAÇA ÇIKTI



Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.



