Inter, Ange-Yoan Bonny transferini bitirdi!

AÇIKLAMA ÇOK YAKIN

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Serie A ekibi Parma'nın parlayan yıldızı Ange-Yoan Bonny için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milano ekibi, 21 yaşındaki Fransız forvetibonus karşılığında kadrosuna kattı.Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.