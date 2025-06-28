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Inter, Ange-Yoan Bonny transferini bitirdi!

Serie A devi Inter, Parma'nın 21 yaşındaki golcüsü Ange-Yoan Bonny'yi 23+3 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

calendar 28 Haziran 2025 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 23:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Inter, Ange-Yoan Bonny transferini bitirdi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Serie A ekibi Parma'nın parlayan yıldızı Ange-Yoan Bonny için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milano ekibi, 21 yaşındaki Fransız forveti 23 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

AÇIKLAMA ÇOK YAKIN

Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.


GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.

 

 


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