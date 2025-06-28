Inter, Ange-Yoan Bonny transferini bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Serie A ekibi Parma'nın parlayan yıldızı Ange-Yoan Bonny için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milano ekibi, 21 yaşındaki Fransız forveti 23 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
AÇIKLAMA ÇOK YAKIN
Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.
AÇIKLAMA ÇOK YAKIN
Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.
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