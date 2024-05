New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, bu sezonun "Pelicans oyuncusu olarak en kötü sezonu" olduğunu itiraf etti.



Ingram, Pelicans'ın playoff açılış turunda Oklahoma City Thunder'a elenmesinin ardından gösterdiği kötü performansın sorumluluğunu üstlendi:



"ABD Milli Takımı'ndan şimdiye kadar olan dönemde, muhtemelen New Orleans Pelicans formasıyla en kötü sezonumu geçirdim. Bazı şeyleri kendi içimde yeniden değerlendirmem gerekiyor. Bu takıma ve koçlara nasıl yardımcı olabileceğimi ve New Orleans taraftarlarının bize tekrar inanmasını nasıl sağlayabileceğimi görmeliyim. Bu benim işim ve vazifem."



Ingram, Thunder'a karşı vasatın altında bir performans göstererek, seriyi %34,5 şut isabetiyle dört maçta 14,3 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla kapattı.



26 yaşındaki oyuncunun Pelicans'la tek yıllık 36 milyon dolarlık sözleşmesi kaldı.





