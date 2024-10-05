Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor 14. dakikada Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48. dakikada Simon Banza ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Serdar Saatçı, 85. dakikada yerini Ali Yılmaz'a bıraktı.
KAYIP YOK, 6. BERABERLİK
Beşiktaş maçıyla birlikte takımın başına geçen Şenol Güneş, 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde henüz mağlup olmayan Trabzonspor, 7 maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
GÖRKEM SAĞLAM İLKİ BAŞARDI
Görkem Sağlam, Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti. Ayrıca bu gol, Hatay ekibinin en üst lig tarihinde Trabzonspor'a ceza sahası dışından atılan ilk gol oldu.
DIŞ SAHADA İLK KEZ GOL OLDU
Trabzonspor'un bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol oldu. Bordo mavili takımın, deplasmanda oynadığı Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK maçları 0-0 sona ermişti.
NWAKAEME'DEN SONRA BANZA
Simon Banza, Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a çıkardı. Hatayspor ise bu sezonki 3. puanını aldı.
Milli ara sonrası Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Hatayspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.
35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.
81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.
Stat: Mersin
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Funsho (Dk. 72 Strandberg), Rivas (Dk. 65 Fernandes), Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 72 Orsic), Bardhi (Dk. 72 Umut Güneş), Draguş, Banza
Goller: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Görkem Sağlam, Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 71 Funsho, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Lundstram, Dk. 53 Serdar Saatçi, Dk. 90+1 Banza, Dk, 90+2 Eren Elmalı, Dk, 90+4 Draguş, Dk. 90+6 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)
Hatayspor 14. dakikada Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor 48. dakikada Simon Banza ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Serdar Saatçı, 85. dakikada yerini Ali Yılmaz'a bıraktı.
KAYIP YOK, 6. BERABERLİK
Beşiktaş maçıyla birlikte takımın başına geçen Şenol Güneş, 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde henüz mağlup olmayan Trabzonspor, 7 maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
GÖRKEM SAĞLAM İLKİ BAŞARDI
Görkem Sağlam, Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti. Ayrıca bu gol, Hatay ekibinin en üst lig tarihinde Trabzonspor'a ceza sahası dışından atılan ilk gol oldu.
DIŞ SAHADA İLK KEZ GOL OLDU
Trabzonspor'un bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol oldu. Bordo mavili takımın, deplasmanda oynadığı Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK maçları 0-0 sona ermişti.
NWAKAEME'DEN SONRA BANZA
Simon Banza, Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a çıkardı. Hatayspor ise bu sezonki 3. puanını aldı.
Milli ara sonrası Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Hatayspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.
35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.
81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.
Stat: Mersin
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Funsho (Dk. 72 Strandberg), Rivas (Dk. 65 Fernandes), Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 72 Orsic), Bardhi (Dk. 72 Umut Güneş), Draguş, Banza
Goller: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Görkem Sağlam, Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 71 Funsho, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Lundstram, Dk. 53 Serdar Saatçi, Dk. 90+1 Banza, Dk, 90+2 Eren Elmalı, Dk, 90+4 Draguş, Dk. 90+6 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)