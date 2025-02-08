İlker Püren: 'Çoşkulu bir Sakaryaspor izleteceğiz'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, "Coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Püren, göreve yeni geldiğini ve duygusal anlar yaşadığını söyledi.



Daha önce Sakaryaspor'u çalıştırdığını ve şimdi geldikten sonra yeni bir süreç başladığını ifade eden Püren, "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde oyunculara, 'Bu camiayla, Sakaryaspor taraftarıyla yıldızımız hiç barışmamıştı. Bu maçta almış olduğunuz bu galibiyet inşallah hem camiayla hem taraftarla olan barışma günümüz olsun. Bana bunu hediye ettiniz, size çok teşekkür ediyorum.' dedim. Bundan sonra yepyeni bir süreç başlıyor. Coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.



Püren, buradan gittikten sonra birçok takımda görev aldığını dile getirerek, fakat Sakaryaspor'un atmosferinin farklı olduğunu kaydetti.



Yeni gelen oyuncularla takımının çok daha güçleneceğini ifade eden Püren, Sakaryaspor'un kendi kimliğinde gerçek gücünü ortaya koyarsa takımının zorlu süreci atlatacağını anlattı.



Püren, takımının puan alarak ilerleyeceğini belirterek, "Onun sinyallerini de bugün verdik. Oyuna başladığımızda direktiflerimiz tabii ki oldu ama biz B planını yapmıştık. Eğer bunu tutturamazsak oyun içerisinde değişiklik yapıp buna geçeceğimizi oyuncularımıza söylemiştik. Hatta rakibin son 3-4 maçında üçlü dizilişe karşı da bir tedbirimiz vardı. O değişiklikten sonra zaten oyun bize dönmeye başladı. Kaptığımız toplarla çok çabuk rakip kaleye inip tehlikeli pozisyonlar ürettik." ifadelerini kullandı.



