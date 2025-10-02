İlkay Gündoğan, Okan Buruk'u haklı çıkardı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, son haftalarda artan performansıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deneyimli yıldızın transferinin ardından katıldığı bir programda, "Sadece bir oyuncu değil, bir lider, bir karakter transfer ettik." demişti.
Sarı-kırmızılı takımın sahada yeni oyun aklı olan İlkay Gündoğan, performansıyla teknik direktörü Okan Buruk'u haklı çıkardı.
"OKAN BURUK HAKLIYMIŞ"
Saha içindeki performansı kadar saha dışında da dikkat çeken bir görüntü sergileyen İlkay Gündoğan, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından sorumluluk alarak röportaj alanına gelmişti. 34 yaşındaki futbolcu, Liverpool maçının ardından bu kez tarihi zaferi anlatmak için röportaj verdi.
Okan Buruk'un İlkay ile ilgili sözlerinin ardından deneyimli yıldızın saha içi ve saha dışındaki görüntüsü, "Okan Buruk haklıymış." yorumlarını gündeme getirdi.
