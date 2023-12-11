İlkay Gündoğan: "Girona tesadüf değil"

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Girona'ya 4-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
İlkay Gündoğan: 'Girona tesadüf değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 01:31
Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Girona karşısında aldıkları 4-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

İlkay, "Defansif problemler nedeniyle kaybettik. Toplu olarak gerektiği gibi savunma yapamadık. Baskı altında bile topu tutmayı başardılar" dedi.

Girona'nın La Liga'da lider olmasının tesadüf olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Kaliteleri, bu tür durumlarda çözümleri var. Aralarında iyi bir iletişim var. Girona'nın zirvede olması tesadüf değil" sözlerini kullandı.

Barcelona'yı 4-2 mağlup eden Girona, 41 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor.

İSPANYA'DA PUAN DURUMU

1-Girona: 41 puan
2-Real Madrid: 39 puan
3-Atletico Madrid: 34 puan
4-Barcelona: 34 puan

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery