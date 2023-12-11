İlkay Gündoğan: 'Girona tesadüf değil'

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Girona karşısında aldıkları 4-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi.



İlkay, "Defansif problemler nedeniyle kaybettik. Toplu olarak gerektiği gibi savunma yapamadık. Baskı altında bile topu tutmayı başardılar" dedi.



Girona'nın La Liga'da lider olmasının tesadüf olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Kaliteleri, bu tür durumlarda çözümleri var. Aralarında iyi bir iletişim var. Girona'nın zirvede olması tesadüf değil" sözlerini kullandı.



Barcelona'yı 4-2 mağlup eden Girona, 41 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor.



İSPANYA'DA PUAN DURUMU



1-Girona: 41 puan

2-Real Madrid: 39 puan

3-Atletico Madrid: 34 puan

4-Barcelona: 34 puan





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