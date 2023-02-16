Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündopan, İngiliz ekibiyle henüz yeni sözleşme imzalamadı.



Sezon sonunda boşa düşecek olan yıldız isimle ilgili flaş bir iddia geldi.



İspanyol basınına göre; İlkay GÜndoğan'ın menajeri Barcelona yöneticileriyle bir transfer görüşmesi yaptı.



Barcelona'nın bir fırsat transferi olarak gördüğü Türk asıllı Alman oyuncu için tüm şartları zorladığı kaydedildi.



2016 yılından beri City forması giyen İlkay, bu sezon çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.





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