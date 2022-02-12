İlk yarı yorumları: Giresunspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



TÜMER METİN



Tempodan biraz uzak, Giresunspor'un iyi başladığı, Fenerbahçe'nin 30. dakikasında oyunu dengelediği ortada giden bir maç. Ligde hedefin dahi olmasa, kendine olan saygından maça çıkarken şunlar söylenir; 'Beyler maç başı dikkat, adamlar baskı kurmak isteyecektir' diye. Ben oynarken titizleniyordum, taçtan gol yediğin dakika bunun muhakemesinin sert yapılması gerektiği tarafındayım. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonunda sıkıntı var, Giresunspor en azından rakip kalede çoğalmayı deniyor. Valencia'yı alalım, Fenerbahçe hücum edemez.



ÖNDER ÖZEN



Çok tuhaf bir 15 dakika oldu. Giresun takımı son derece agresif ve baskılı başladı. Çok güzel bir gol attılar. Chiquinho iyi bir transfer, kolay bir oyuncu değildir. Az bir adam değildir. Bu maçın ilk devresinin Mert Hakan'la birlikte en etkili oyuncusu.



Fenerbahçe'nin yediği gol hızlı hücum değil ama dörde dört. O görüntü iyi bir görüntü değil Fenerbahçe adına. Mert Hakan çok çok iyi bir futbol oynadı.



Valencia, Zajc ve Mert Hakan etkiliydi. Devre bitene kadar maç, Fenerbahçe'ye bakmaya başlamıştı.



Fenerbahçe oyunda üstünlüğü ele aldı. 20'den sonra Zajc ve Kim, devreye girmeye başladı. Devrenin sonuna doğru yükselen bir Fenerbahçe grafiği vardı. Hamle gelirse Fenerbahçe'nin ikinci devre kontrolü devam ettirebileceğini düşünüyorum.



METİN TEKİN



Altay maçı 2-0'a getirmedi. Skorda tuttu Fenerbahçe'yi. Anadolu'da bir İstanbul takımının maçı gibi geldi bana. Fenerbahçe baskı sonrası oyunu ele aldı. İkinci yarı da çok farklı olacağını düşünmüyorum. Yenilen golde dörde dört kalmak iyi değil.



REHA KAPSAL



Teknik direktör olarak bir senaryo belirliyorsunuz, 75. saniyede gol oluyor. O senaryo çöpe gidiyorsunuz. Erken gol, Fenerbahçe'nin mutlaka reaksiyon vermesi gerekiyordu. Risk alan, alan boşaltan bir Fenerbahçe vardı. Giresunspor'un daha net pozisyonlar kaçırdığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin öndeki beşlisi ile top rakipteyken doğru oyunu oynaması lazım. Rossi set hücumu yapabilir ama yüzdesi kaçtır? Aynı şekilde Osayi, aynı şekilde Zajc. Fenerbahçe'nin attığı gol, tam Fenerbahçe'nin bu kadronun atabileceği goldü. Fenerbahçe topla oynayabilir ama top rakipteyken karşı presi doğru uygulaması gerekiyor. Top rakipteyken doğru şekilde oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları hareketli, bu oyuncularla farklı bir senaryo, farklı bir oyun hikayesi çıkar. İsmail Kartal'ın ikinci yarıda iyi irdelemesi ve buna göre oynatması gerekiyor.



GÜNTEKİN ONAY



Maç hareketli başladı. Giresunspor daha etkiliydi. Altay 2 kritik kurtarış yaptı. Orta sahada Giresunspor hata yaptı ve Valencia klas bir vuruşla eşitliği sağladı. Giresunspor 15-20 dakika iyi başladı ama Shapi değişikliği sonrası durdu. Etkili atak yapamadılar. Mert Hakan sakatlandı devre sonunda. Sıkıntı olabilir. Yedekte orta saha orijinli biri yok.



İLKER YAĞCIOĞLU



Giresunspor'un yapmak istediğini Fenerbahçe yaptı ve Valencia ile golü buldu. Şok bir golle maça başlamak Fenerbahçe'nin en son isteyeceği şeylerden biriydi. Altay çok iyi maç çıkardı ve 2. golü engelledi. Fenerbahçe telaş yapmadan oyunda dengeyi sağladı ve beraberliği yakaladı. Bu maç böyle bitmez. Fenerbahçe orta sahası 60'dan sonra sıkıntı yaşar.



FEYYAZ UÇAR



Pas organizasyonlarında sıkıntı yaşadılar. İkinci golü bulmaları olasıydı ama pas bağlantılarını yapamadılar. Fenerbahçe iyi reaksiyon verdi ve iyi oynadı.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe adına Mert Hakan'ın sakatlanması sıkıntı olabilir. Giresunspor iyi oynuyor ama final paslarında hatalar yapıyorlar.









İLGİLİ VİDEO