İlk yarı için ne dediler: Altay 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile oynadığı maçın 0-0 biten ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, Önder Özen, Erman Toroğlu ve Tümer Metin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Beşiktaş'ta Ajax öncesi bu kadar sakatlık can sıkıcı. Beşiktaş'ın mazereti çok ciddi. İyi futbol beklemek haksızlık olur. Altay beklediğimin altında bir performans sergiledi. İlk yarıda, iki takım da altı haftanın tam tersi bir görüntü sergiledi.



ERMAN TOROĞLU



İki takımın oyuncuları sahada koşuşturuyor. Futbol adına konuşulacak hiçbir şey yok. Neyin analizini yapacağız bilmiyorum, olan bir şeyin analizi yapılır. Nedir bu kadar adale sakatlığı? Ya antrenman sahasında ya da çalıştıranlar da sorun var.



METİN TEKİN



Gerçekten açıklamak çok kolay değil, 10. sakatlık var, 12 eksik var. Eksiklerden bir kadro var, çok ciddi bir Beşiktaş kadrosu, bir tek kaleci yok. Tam da plan yapması gereken bir oyundu Beşiktaş'ın bugün. Oyunda çok değişiklik görmedim, oyun ezberini de bozmak tabii ki kolay bir iş değil. N'sakala, Atiba farklı yerde, buradan gerçek bir oyun çıkması, anlattığımız Beşiktaş oyununun çıkması kolay değil. İlk 11 ile yedekler arasında oyunda fark var, çok yakın oyuncular bulmak kolay değil. Futbol, arada bir oynanacak bir oyun değil. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın 1 pozisyonu var, ilk 45 dakika için oyun anlamında çok bir şey söyleyemiyorum.



ÖNDER ÖZEN



İlk defa böyle bir 11 gördük, ilginç, 7 yerli, 4 yabancı. 31'de değişiklik oldu, 8+3'e döndü, 8+3 kuralı terse döndü. Beşiktaşlı bütün oyuncular sakat. Uzun yıllardır ligimizde bu kadar önemli oyuncuların, bu kadar sayıca fazla eksik olduğu bir hafta görüyorum bir takımda. Beşiktaş için şanssız bir akşam, Altay deplasmanı da zor, Altay git gel oynayabilen bir takım, yorucu olacak. Hala sakatlık riski taşıyan oyuncular da var, Beşiktaş'ın maçı 11 kişi tamamlaması da yeterli olarak görülebilir. Oyunu bir şekilde değiştirmek çok zor, Beşiktaş'ın 1,5 yıllık bir ezberi var. Şuraya kadar 0-0 getirmiş olması bile ne olursa olsun başarı. 1. takım ile 2. takım arasında kalite farkı var, doğru, sezon ilerledikçe fark daha da açılır. Maç 0-0 bitse kötü denmez, yenerse destansı olur.



TÜMER METİN



Beşiktaş kadrosunun neredeyse ideale yakın 11'i dışarıda. Çok inanarak söylüyorum, kimilerinin yokluğu, kimilerine fırsat olmalı. Oynayan oyuncular, 'Bugün oynamayacaksan ne zaman oynayacaksın?' sorusunu beraberinde getiriyor. Gökhan Töre, belki de kariyerinin en fazla top kaybettiği ilk yarısını oynadı. Pjanic çıkınca ileri gitmekte zorlanan bir Beşiktaş izledik. Salih, Güven ve Kenan; daha iyi maçlarına şahit olduğumuz oyuncular. Naderi ve Erhan ikilisi, Beşiktaş'ın sağ kanadını zorladığını gördük. Beşiktaş'ın kenarda hiç hamlesi yok. 0-0'ı tutabilirse, belki bir duran topla 3 puanla dönebilir.