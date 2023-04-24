İlk yarı Altınordu, ikinci yarı Manisa FK

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlk yarı Altınordu, ikinci yarı Manisa FK
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24 Nisan 2023 17:59
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Manisa FK ile Hasan Özer'in yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 sona ererken karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan konuk ekip Altınordu'nun gollerini 18. dakikada Kerim Alıcı ve 27. dakikada Ali Özgün kaydetti. Ev sahibi Manisa FK'nın gollerini ise 59. dakikada Muhammet Şahin ve 68. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 49'a yükseltirken, Altınordu 33 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Altınordu evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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