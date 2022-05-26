İlk UEFA Konferans Ligi Roma'nın oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Roma ile Hollanda ekibi Feyenoord karşı karşıya geldi.Air Albania Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak kupayı kazanmayı başardı.Böylelikle ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor'u eleyerek gruplara kalan Roma, ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni müzesine götürerek tarihe geçti.Maça rakibine oranla daha hareketli başlayan Roma, 17. dakikada Mkhitaryan'ın sakatlığı nedeniyle erken değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri aradığı golü 32'de bularak ilk yarıyı önde tamamladı. Gianluca Mancini'nın güzel pasında Zaniolo sahneye çıktı ve şık dokunuşuyla takımını öne geçirdi.İkinci yarıya baskılı başlayan ekip Feyenoord oldu. Santradan hemen sonra Rui Patricio, üst üste iki pozisyonda kalesini gole kapatarak takımını ayakta tutan isim oldu.Feyenoord gol kaçırdıkça topa daha fazla sahip olarak baskısını artırmaya çalıştı. Roma savunması kaleci Rui Patricio'nun çabalarıyla kalesini gole kapadı ve gol yemeden maçı tamamlayarak kupayı müzesine götürdü.Tiran UlusalIstvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Mkhitaryan (Dk. 17 Oliveira), Cristante, Karsdorp (Dk. 89 Vina), Zalewski (Dk. 67 Spinazzola), Zaniolo (Dk. 67 Veretout), Pellegrini, Abraham (Dk. 89 Shomurodov)Bijlow, Geertruida, Trauner (Dk. 74 Pedersen), Senesi, Malacia (Dk. 88 Jahanbakhsh), Til (Dk. 59 Toornstra), Aursnes, Orkun Kökçü (Dk. 88 Walemark), Nelson (Dk. 74 Linssen), Sinisterra, DessersDk. 32 Zaniolo (Roma)Dk. 25 Trauner (Feyenoord), Dk. 37 Pellegrini, Dk. 68 Zalewski, Dk. 84 Rui Patricio, Dk. 90+4 Spinazzola (Roma)