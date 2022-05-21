Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, performansıyla transfer gündemini meşgul eden Abdülkerim Bardakçı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.



İlhan Palut yaptığı açıklamada, başarılı savunmacının takımda kalmasını istediğini söyledi.



Abdülkerim'in sakatlığının bulunduğunu söyleyen Palut, "Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı var. Bu sezon fark yaratan oyunculardan oldu." dedi.



Tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirten başarılı teknik adam, "Abdülkerdim Bardakçı ile devam etmek isterim. Ancak bakalım yönetim nasıl karar verecek." ifadelerini kullandı.



Maçın ardından da Abdülkerim Bardakcı ile ilgili de konuşan Palut, "İç transfer raporunda Abdülkerim takımda kalmalı ibaresi düştüm. Bu teknik bir rapor. Futbolcunun ne istediği, kariyeri, bizimle aynı mı düşünüyor gibi bileşenler çok önemli. Abdülkerim'le 1 sene daha çalışmak isterim. Gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Bakalım görüşmeler nereye varacak." açıklamasında bulundu.



- Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı



Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konyasporlu oyuncu Abdülkerim Bardakcı, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.





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