28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

İkra Kayır ve Berkay Erer, Dünya Tekvando Şampiyonası'na veda etti

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda İkra Kayır üçüncü turda, Berkay Erer ise ikinci turda elendi. Türkiye, organizasyonda şu ana kadar 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

calendar 28 Ekim 2025 14:22
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
İkra Kayır ve Berkay Erer, Dünya Tekvando Şampiyonası'na veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde İkra Kayır üçüncü turda, Berkay Erer ise ikinci turda elendi.
 
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar 67 kiloda İkra Kayır ve erkekler 68 kiloda Berkay Erer tatamiye çıktı.
 
İlk turu maç yapmadan geçen İkra Kayır, ikinci turda Fildişi Sahili'nden Ruth Gbagbi'yi yendikten sonra üçüncü turda Mısırlı rakibi Aya Shehata'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.
 
Berkay Erer de ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Güney Koreli rakibi Yuhyeon Seong'a mağlup olarak elendi.
 
Türkiye'nin, turnuvada beş günün ardından 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.
 
Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal, erkekler 58 kiloda Yusuf Badem mücadele edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.