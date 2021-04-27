Iheanacho yine attı, Leicester galibiyeti söküp aldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.



King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maça hızlı başlayan taraf Crystal Palace oldu ve 12. dakikada Zaha'nın golüyle konuk ekip oldu.



İkinci yarıya hızlı başlayan Leiceste City, 50. dakikada Iheanacho'nun asisti ve Castagne'nin golüyle maça dengeyi getirdi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise son haftaların formda ismi Iheanacho'nun golüyle Leicester City galibiyeti elde eden taraf oldu.



Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika oynarken Cengiz Ünder maça dahil olmadı.



Bu sonucun ardından Leicester City 62 puana yükselerek Manchester United'ın gerisinde 5 puan farkla 3. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.



