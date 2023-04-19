Golden State Warriors forveti Andre Iguodala, LA Clippers yıldızı Paul George ve Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in NBA'deki en yetenekli oyuncular olduklarını söyledi.



Iguodala, 'Point Forward' isimli podcast'inde NBA'deki en yetenekli oyuncular üzerine konuşarak, KD ve PG'nin bu sıralamada ilk iki oyuncu olduğunu açıkladı:



"Basketbol ayakkabısı satarken, basketbolcu olarak kimin oyununu taklit edeceğinizi görmelisiniz. Paul George, NBA'deki en yetenekli ikinci oyuncu. Kevin Durant ise en yetenekli oyuncu, boy ve yetenek setine göre baktığımızda tabii. Bu adamların ikisinin de basketbol becerilerinde herhangi bir kusur yok."



Durant ve George'un şu anda Clippers ve Suns arasındaki ilk tur playoff serisinde karşı karşıya gelmiş olması beklenmiş olsa da, George'un sezonun sonlarında dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle ilk turu tamamen kaçıracağı açıklanmıştı.





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