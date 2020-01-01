Iguodala: "Herro'nun iş ahlakı harika, farklı bir çocuk"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Andre Iguodala, genç takım arkadaşı Tyler Herro'nun iş ahlakını övdü.



Herro, bu sezon takım arkadaşlarından sürekli olarak övgü almıştı ve yakın zamanda, eski Finaller MVP'si Iguodala'dan da biraz daha almış oldu.



Iguodala Heat'e, son takas tarihinden hemen önce katılmış ve Mart ayındaki sezonun askıya alınmasından önce takımla yalnızca 14 maçta oynamıştı. O noktada pek fazla antrenman yapmamış ve sakatlıkları nedeniyle henüz tüm kadroyla oynamamıştı, bu yüzden sezonun yeniden başlaması sırasında Heat ile geçirdiği zaman takım arkadaşlarını gerçekten tanımak için bir şans olmuştu.



Iguodala, Heat'e katıldığından beri Herro da dahil olmak üzere birçok takım arkadaşından etkilenmişti. Geçtiğimiz günlerde "The Bill Simmons Podcast" te konuşan Iguodala, ilk olarak Herro'nun iş ahlakı karşısında şaşkına döndüğünü belirtti:



"Tyler Herro'nun çalışma ahlakını gördüm ve 'Vay be! Bu çocuk farklı' dedim. Gerçekten yetenekli adamları ve çok nadir görülen bir özellik olan, iyi olmayı istemekle ilgili özel bir efor sarfeden ve çok çalışmaktan gerçekten keyif alan çocukları görebiliyorsunuz. Özellikle günümüzde AAU'nun oyunu bozması nedeniyle, çocuklar yerlerini hak etmek için eskisi kadar çalışmıyor. O, çalışan adamlardan biri."



Iguodala'nın Simmons'la yaptığı yorumlar, kendisinin Herro'nun büyük bir oyuncu olmak istediğini anladığını söylemesinden sadece birkaç hafta sonra geldi. Iguodala, Herro'nun çalışma konusunda doğru tutum ve istekliliğe sahip olduğunu söylemişti ve bu, çaylak oyuncular arasında nadir olarak görülüyor.



