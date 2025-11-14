14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
0-066'
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-165'
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
2-167'
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-260'
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-163'

Igor Kokoskov: "Aşil tendonumuz, zayıf karnımız"

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 14 Kasım 2025 23:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Igor Kokoskov: 'Aşil tendonumuz, zayıf karnımız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 74-72 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, "Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." dedi.

Maçı ardından yaptığı açıklamada iyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kokoskov, "Anadolu Efes olarak her zaman her maça hazırız. Son derece odaklı bir şekilde çıkıyoruz. Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." diye konuştu.

Maçta 17 sayı fark oluşturmaların rağmen doğru kararlar verememeleri nedeniyle rakiplerinin maçtan kopmadığını aktaran Kokoskov, "Dördüncü periyottaki bu bölümler bizim aşil tendonumuz, zayıf karnımız diye tabir edebileceğimiz yönümüz. Bu düşüşü yaşamış olsak da deneyimli oyuncularımız sayesinde galibiyeti elde etmeyi başardık. Çok fazla top kaybı yaptık. Yine de gereken çabayı ortaya koyduğumuz ve galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyum." diye konuştu.


Kokoskov, Bayern Münih'i de tebrik ettiğini, eksik oyuncuları olmalarına rağmen iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

Larkin'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığına değinen Kokoskov, şöyle konuştu:

"Larkin'in yokluğunda Cordinier sorumluluk aldı. Avrupa'nın en iyi sağlık ekiplerinden birisine sahibiz. Larkin bizim için son derece önemli bir oyuncu. Bu takımın yüzü konumunda. En önemli hücum silahlarımızdan bir tanesi. Böylesi bir sakatlık yaşamasına, yokluğuna kendimizi hazırlamamıştık. Kullandığımız motto kim sakatlanıyorsa onun yerine kim bu görevi, sorumluluğu üstlenebilir felsefesi üzerine. Çok sayıda eksiğimiz var. Larkin'in durumunu da göz önünde bulundurursak büyük bir talihsizlik yaşadığımızı söyleyebilirim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.