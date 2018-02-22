iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarını değiştirdi.
iddaa, şampiyonluk favorisi olarak 2,60 orandan Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray için açılan bir öncesi oran ise 2,15'di. Fenerbahçe'nin oranı 3,40'dan 2,90'a düşerken, Beşiktaş'ın oranı 3,75'den 4,20'ye çıktı.
Lig lideri Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,80'den 3,10'a geriledi.
İşte iddaa'da açılan yeni oranlar...
Galatasaray
Eski oran: 2,15
Yeni oran: 2,60
Fenerbahçe
Eski oran: 3,40
Yeni oran: 2,90
Beşiktaş
Eski oran: 3,75
Yeni oran: 4,20
Medipol Başakşehir
Eski oran: 3,80
Yeni oran: 3,10
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iddaa, şampiyonluk favorisi olarak 2,60 orandan Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray için açılan bir öncesi oran ise 2,15'di. Fenerbahçe'nin oranı 3,40'dan 2,90'a düşerken, Beşiktaş'ın oranı 3,75'den 4,20'ye çıktı.
Lig lideri Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,80'den 3,10'a geriledi.
İşte iddaa'da açılan yeni oranlar...
Galatasaray
Eski oran: 2,15
Yeni oran: 2,60
Fenerbahçe
Eski oran: 3,40
Yeni oran: 2,90
Beşiktaş
Eski oran: 3,75
Yeni oran: 4,20
Medipol Başakşehir
Eski oran: 3,80
Yeni oran: 3,10
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