"Icardi, İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Icardi, İstanbul'a ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt
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05 Ocak 2025 00:30
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için açıklama yaptı.

Sosyal medyada 'Mauro Icardi bu sezon sahalara dönebilir. Mart-Nisan ayında Türkiye'ye gelecek" iddiaları sık sık gündem olurken, sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce net ifadeler kullandı.

Yener İnce, 31 yaşındaki Arjantinli golcü için "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." dedi.

"İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlayan Yener İnce "Önümüzdeki sezon inşallah" yanıtı verdi.

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