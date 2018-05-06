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Ibrahimovic'ten Messi yanıtı; "Aramızda fark yok"

Los Angeles Galaxy'de futbol hayatını sürdüren Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic'ten Messi yanıtı; 'Aramızda fark yok'
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06 Mayıs 2018 04:07
Devre arasında Manchester United'dan Los Angeles Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye göndermede bulundu.

Lionel Messi ile aralarında fark olmadığını dile getiren Zlatan Ibrahimovic, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde finalde olmamasına atıfta bulundu.

"İKİMİZ DE TELEVİZYON İZLEYECEĞİZ"

ABD'de röportaj veren İsveçli yıldız, "Seninle Messi arasında ne fark var?" sorusuna "Hiç fark yok. İkimiz de Şampiyonlar Ligi finalini televizyondan izleyeceğiz" yanıtını verdi.

Barcelona, La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesine karşın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Roma'ya 3-0 yenilerek elenen taraf olmuştu.

Los Angeles Galaxy'de bu sezon 5 maça çıkan 36 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



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