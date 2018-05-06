Ibrahimovic'ten Messi yanıtı; 'Aramızda fark yok'

Devre arasındadantransfer olan, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye göndermede bulundu.Lionel Messi ile aralarında fark olmadığını dile getiren Zlatan Ibrahimovic, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde finalde olmamasına atıfta bulundu.ABD'de röportaj veren İsveçli yıldız, "Seninle Messi arasında ne fark var?" sorusuna "Hiç fark yok. İkimiz de Şampiyonlar Ligi finalini televizyondan izleyeceğiz" yanıtını verdi.Barcelona, La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmesine karşın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Roma'ya 3-0 yenilerek elenen taraf olmuştu.Los Angeles Galaxy'de bu sezon 5 maça çıkan 36 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.