İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray'a olay sözler

"Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?"



"NE HİKMETSE SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ"



"Dursun Başkan da bize 'Biz haber portalı olarak biliyorduk. Para farklı yerlerden gelince bir iş var dedim hemen sözleşmeyi feshettirdim' dedi. Ben daha önceki yayınımda sizin hakkınızı savunuyorum bu konuda. Bana sorulan soru savcılığa verilen iki kulüp hakkındaydı, ben sizi ayırmışım, onlar için söylemişim 'Ne hikmetse savcılık takipsizlik kararı verdi."



"HER MAÇA GİDECEK"



'Her hakem her maça gidecek."



"KİMSE BİZE YÖN VEREMEZ"



"Ben 4 aydır şirketime gitmedim. Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez."



"OY VEREN DE VERMEYEN DE AYNI"





"Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı."



"NOKTASINDAN VİRGÜLÜNE KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"



"Tek tip sözleşme olacak artık. Bütün menajerlik hakları, imaj hakları aynı sözleşmede olacak. Biz olduğumuz sürece noktasından virgülüne kadar bunu sürdüreceğiz."



"NEYİN KAVGASINI EDİYORSUNUZ!"



"Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Bu yönetim kısa sürede oluştu ama belki de tarihin en uyumlu yönetimi. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ziyarete gittiğimizde o da aynı şeyi söyledi. Bir tane takım şampiyon olacak. Biz şimdi TFF olarak bu insanların nefsini tatmin edelim diye onlara hizmet mi edeceğiz. 160 tane kulüp var, Anadolu kulüpleri nasıl ayakta kalacak o zaman? Başarı sadece Türkiye'de mi oluyor, lig gelişirse Avrupa'da daha iyi mücadele etmez misin? Belki önümüzdeki yıllarda adı şanlı kulüplerimiz lisans alıp Avrupa'ya gidemeyecek, onlar da biliyor bunu. Yayın geliri 500 milyon dolar'dan 150'ye düştü. Kavgalardan oluyor bu. Bu şekilde kavga eden insanlara hangi kurum yardımcı olur? Neyin kavgasını ediyorsunuz ya! Kim talimatla gönderiyor ya!"



"YABANCI MERAKINIZ VAR!"



"Ben ortak yönetme fikrine karşıyım. UEFA, Kulüpler Birliği adı altında onu kabul etmiyor zaten. 'Şirketi kurun, MHK'nin yetkilerinin devrediyorum size' dedim. Yalılarda konuşmalar yapıyoruz ya, kafasının arkasında tilki olan, yalılarda operasyon yapan TFF Başkanı hakemleri kulüplere bırakır mı? Yabancı merakınız var, alın getirin. MHK Başkanı'nı da yabancı yapın."



"TEHDİT MESAJLARI GELİYORDU!"



"Trabzonspor'daki son sezonumda M'Bia diye bir oyuncu aldık, Avrupa'nın en iyi orta sahalarından birisi. 29 yaşında aldık, 39 değil. Tehdit mesajları geliyordu ya, 3 maç üst üste hakem hatasıyla maç kaybettik. Ben kulüp başkanlarının nasıl düşündüğünü bilmiyor muyum?"



"YÖNLENDİRME İLE İŞ YAPMAYACAĞIZ"



"MHK Başkanı'na söylediğim tek şey var; yönlendirme ile iş yapmayacağız."



"FENERBAHÇE'NİN MAÇI 1'DE BİTTİ ONU MU OYNATSAYDIK PAZAR GÜNÜ"





"Emniyet ve Spor Şube Müdürü, iki takımın maçlarını aynı gün oynatmak istemiyoruz diye görüş bildirdi. 'Salı günü' dediler, 'yayıncı bir şey demedi' dediler. Bizim bir tane mi yayıncı kuruluşumuz var. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı yok mu? Fenerbahçe'nin maçı 1'de bitti, onu mu oynatsaydık pazar günü. Avrupa'da 3 günde bir oynayan takım yok mu?"



"DERVİŞİN FİKRİ NEYSE ZİKRİ DE ODUR"



"Kulüp başkanlarıyla oturup yemek yemem, sohbet etmem... Biz adamsak bunların bizim icraatlerimize niye etkisi olsun. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Geçmişte demek ki böyle ilişkiler vardı diye düşünüyor insanlar."



"KAVGA EDEREK Mİ İNSANLARA ÖRNEK OLACAĞIZ"



"Kavga ederek mi insanlara örnek olacağız? Bunu 'en kavgacı başkan' olarak söylüyorum."



"TRABZONSPOR BENİM YUVAM"



Trabzonspor ile ne görüştünüz? Neye kızdılar?" sorusuna cevap veren Hacıosmanoğlu, "Kızma kelimesini kullanmayalım, bize kimsenin kızmaya haddi yok. Hele yüzümüze karşı kızmak... Haksız olduğumuz konuda haksızlığımızı kabul ederiz. Öyle bana laf söyleyip de ortamı buz kesecek ifadeler kullanmak... Trabzonspor benim yuvam, ben oradan çıktım." ifadelerini kullandı.



"KOLUM KESSENİZ BORDO-MAVİ AKAR AMA..."





"Trabzonsporlu arkadaşlara da söyledim 'Sonuçlara ben de sizin kadar üzülüyorum, belki sizden fazla üzülüyorum' diye. Sonuçta kolumuzu kesseniz bordo-mavi akar ama TFF olarak herkese eşit durmamız gerekiyor. Ertuğrul Başkan seçimlerde bana destek vermemiş olsa dahi, Trabzonspor'a benim böyle bir kahpelik yapma şansım olabilir mi ya! Sadece Trabzonspor'a değil bütün kulüplere aynı şekilde."



"YENİ SİSTEM MEYVELERİNİ VERECEK"



"Kulüpler kendi dertlerini söyleyecek, MHK onlara cevabını verecek. Aynı zamanda hakemler de serzenişlerini iletecek. Bu konuda bir çalışmamız var, bitmek üzere. Hakem yetiştirmemiz lazım. Eski hakemlerin çoğu televizyonlarda yorumcu. Genç hakemlerle ilgili rencide edici açıklamalar yapıyorlar. Bu MHK ile gelen kurduğumuz yeni sistem meyvelerini verecek."



"VAR'DAKİ HATAYI KABUL ETMEM"



"Genç hakemlerin hiç endişesi olmasın, onlarla beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. 58 yaşındayım, 45 sezonu tek tek anlatırım size. Biz her şeyi biliyoruz. Hakem arkadaşların sahadaki hatalarını kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum. Eksiklerimiz var ama bunları düzeltmeyi amaçlıyoruz. VAR'dakinin görevi sahadaki hatayı düzeltmek, neye müdahale edeceğinizi neye etmeyeceğinizi biliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman kamuoyu vicdanı zedeleniyor. Zamana, birliğe ve desteğe ihtiyacımız var. Genç hakemlerimiz merak etmesin, onları bırakıp gitmiyoruz. İstediğim tek bir şey var. Renk, güç ayrımı yapmadan adil kuralları uygulamalarını istiyoruz. Bunun aksine bir laf duyuyorlarsa, benim telefonuma ulaşmaları zor değil, arasınlar."



AVRUPA'DA TÜRK HAKEMLERİN VAR'DA SİNYALLEŞTİĞİ İDDİASI



"İlk sefer sizden duyuyorum bunu. Atilla Karaoğlan'a yeni görev verildi daha. UEFA ile çok güzel ilişkilerimiz var. Süper Lig'de bazı hakemlerin görev alması için 2 sene tecrübesi olması gerekiyor, 1.5 sene olanlar için ricacı oldum kabul ettiler."



YABANCI VAR HAKEMİ GELECEK Mİ?



"Kulüplerden talepler geliyor. Milli takım hocası yabancı, eğitmen yabancı ama bu aynı şey değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yabancı VAR'ı çok arzu edenlere az önce de söyledim kendileri yönetsinler MHK'yi. Ama biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz."



"BUNLARIN AĞABABASI CÜNEYT ÇAKIR..."





"UEFA ile heyet olarak görüşme yapmaya gittiğimizde MHK başkanımız, Rosetti ile görüşme yapacaktı. Ben de 'merhaba' diyeyim dedim. Orada baktım 4-5 tane hakemin ismi var. 'Hem içişlerinize karışma niyetimiz yok diyorsun hem de 'Bunlar yetişmiş' diyorsun' dedim. Bunların ağababası Cüneyt Çakır'ı Avrupa'da top model yaptınız, Türkiye'de güç kimden yanaysa ona göre maç yönetti, Türkiye'de FETÖ diye bir örgüt var biliyorsunuz dedim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Denayer eliyle voleybol oynadı, bu eliyle 'yürü yürü' dedi. 'Sen bana bunları anlatma' dedim."



"OLMAYAN ŞEYLERİ VARMIŞ GİBİ KONUŞAN..."



"Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Bütün camialara saygım sonsuzdur, Galatasaray'a da saygım var. Başkanlarının olmayan şeyleri varmış gibi konuşmasından ötürü onu da yargılansınlar. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa haysiyetsiz ve şerefsizdir. Ben Ali Koç'un yalısının nerede olduğunu biliyorsam namerdim."



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI ÜZERİNE!



"İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur."