Trendyol 1.Lig 5. hafta maçında Hull City Sheffield United ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 15 ve 66. dakikalarda Gustavo Hamer ve Sam McCallum'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 9'a çıkarırken Hull City 3 puanda kaldı.
Abdülkadir Ömür, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Hull City, bu sezon çıktığı maçların hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.
Ligin bir sonraki maçında Hull City, Stoke deplasmanına gidecek. Sheffield United ise evinde Derby takımını ağırlayacak.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 15 ve 66. dakikalarda Gustavo Hamer ve Sam McCallum'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 9'a çıkarırken Hull City 3 puanda kaldı.
Abdülkadir Ömür, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Hull City, bu sezon çıktığı maçların hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.
Ligin bir sonraki maçında Hull City, Stoke deplasmanına gidecek. Sheffield United ise evinde Derby takımını ağırlayacak.
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