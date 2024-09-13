Trendyol 1.Lig 5. hafta maçında Hull City Sheffield United ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 15 ve 66. dakikalarda Gustavo Hamer ve Sam McCallum'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 9'a çıkarırken Hull City 3 puanda kaldı.



Abdülkadir Ömür, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.



Hull City, bu sezon çıktığı maçların hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.



Ligin bir sonraki maçında Hull City, Stoke deplasmanına gidecek. Sheffield United ise evinde Derby takımını ağırlayacak.





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