Hull City, galibiyete hasret!

İngiltere Championship, 5. hafta maçında Hull City, evinde Sheffield United'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City, galibiyete hasret!
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13 Eylül 2024 23:56
Trendyol 1.Lig 5. hafta maçında Hull City Sheffield United ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 15 ve 66. dakikalarda Gustavo Hamer ve Sam McCallum'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 9'a çıkarırken Hull City 3 puanda kaldı.

Abdülkadir Ömür, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Hull City, bu sezon çıktığı maçların hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.

Ligin bir sonraki maçında Hull City, Stoke deplasmanına gidecek. Sheffield United ise evinde Derby takımını ağırlayacak.

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