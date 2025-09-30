29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Hugo Ekitike'den Galatasaray itirafı!

Liverpool'un yıldız santrforu Hugo Ekitike, Galatasaray maçı öncesi itirafta bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'un yeni isimlerinden Hugo Ekitike, maç öncesi itirafta bulundu.

Liverpool Kulübü, Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini söylediği bir video paylaştı.

"BURADA OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Hugo Ekitike "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum." dedi. 

