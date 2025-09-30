Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'un yeni isimlerinden Hugo Ekitike, maç öncesi itirafta bulundu.
Liverpool Kulübü, Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini söylediği bir video paylaştı.
"BURADA OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Hugo Ekitike "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum." dedi.
Hugo Ekitike'den Galatasaray itirafı!
Liverpool'un yıldız santrforu Hugo Ekitike, Galatasaray maçı öncesi itirafta bulundu.
