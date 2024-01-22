Orlando Magic'in eski süperstarı Dwight Howard, takımın kendi formasını Shaquille O'Neal'den önce emekliye ayırmış olması gerektiğini söyledi.



Howard, 13 Şubat'ta forması Magic tarafından emekliye ayrılan ilk oyuncu olacak Shaq'ten önce bu onura ulaşmış olması gereken kişinin kendisi olması gerektiğini belirtti.



'All Stars' isimli podcast'te konuşan Howard, bu konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:



"Magic sonunda Shaq'in formasını emekliye ayırmaya karar verdi. Peki Shaq Orlando'da kaç yıl oynadı? Dört sene. Yani bu biraz tuhaf. Ben orada dokuz yıl oynadım ve yaptıklarımızı düşünürseniz, Shaq kusura bakmasın ama forması emekliye ayrılan ilk oyuncu ben olmalıydım."



Howard şu anda Filipinler merkezli Strong Group Athletics isimli takımda forma giyiyor ve NBA'de bir fırsat yakalamayı umuyor.



