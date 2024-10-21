Chicago Bulls, antrenman kampı ve hazırlık maçlarındaki etkileyici performansının ardından, Talen Horton-Tucker'ı normal sezon kadrosunda tutmaya karar verdi.
HoopsHype'tan Michael Scotto, gelişmeyi "Talen Horton-Tucker, etkileyici bir antrenman kampı ve sezon öncesi döneminin ardından Chicago Bulls'ta kadroda yer kazandı." ifadeleriyle duyurdu.
Bulls'taki hazırlık maçları döneminde 23 yaşındaki forvet, sınırlı dakikalarda maç başına 13.0 sayı, 3.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynayarak istikrarlı rakamlar ortaya koymuştu.
HoopsHype'tan Michael Scotto, gelişmeyi "Talen Horton-Tucker, etkileyici bir antrenman kampı ve sezon öncesi döneminin ardından Chicago Bulls'ta kadroda yer kazandı." ifadeleriyle duyurdu.
Bulls'taki hazırlık maçları döneminde 23 yaşındaki forvet, sınırlı dakikalarda maç başına 13.0 sayı, 3.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynayarak istikrarlı rakamlar ortaya koymuştu.