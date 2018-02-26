Hollanda'da Garry Rodrigues pişmanlığı

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Garry Rodrigues'in gösterdiği üstün performans, Hollanda'dan da ses getirdi.Rotterdam doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na kaptırılan yıldızın milli takım seçicileri tarafından nasıl gözden kaçırıldığı sorgulanmaya başlandı.Basında yer alan haberlerde, milli takım seçicilerinin Ajax, PSV ve Feyenoord'dan artık başlarını kaldırmalarının zamanının geldiği vurgulandı.Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray formasıyla 6 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.