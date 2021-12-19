Hollanda'da zirve maçında kazanan Ajax!

Hollanda Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ajax, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda'da zirve maçında kazanan Ajax!
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19 Aralık 2021 18:33
Hollanda Ligi'nin 17. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Ajax, Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ajax, zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcos Senesi (kendi kalesine) ve 81. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 39'a yükseltti. Feyenoord ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Fortuna Sittard ile kendi sahasında karşılaşacak. Feyenoord ise Heerenveen deplasmanına konuk olacak.


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