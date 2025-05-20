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Hırvatistan Basketbol takımı Mijatovic'e emanet

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımının başına geçirildiğini açıkladı.

calendar 20 Mayıs 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Hırvatistan Basketbol takımı Mijatovic'e emanet
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Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tomislav Mijatovic, 2024-25 sezonunda Anadolu Efes'te ilk olarak baş antrenör daha sonrasında yardımcı antrenör pozisyonunda görev almıştı.


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