Hırvatistan 2 golle liderlik koltuğunda

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Hırvatistan, sahasında Danimarka'yı ağırladı.



Maksimir Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 2-1 kazanarak üç puanı elde eden taraf oldu.



Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Borna Sosa ve 79. dakikada Majer kaydederken Danimarka'nın 77. dakikada Eriksen'le bulduğu tek gol teselliden öteye gidemedi.



Bu sonuçla Hırvatistan, 10 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu, Danimarka ise 9 puanda kaldı ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı.





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