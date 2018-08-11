Real Madrid ile Milan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçen Karim Benzema, 4. dakikada Higuain'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.
Real Madrid, Gareth Bale'in 45. dakikada kaydettiği golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
Son sözü 90. dakikada Borja Mayoral söyledi ve Real Madrid, Milan'ı 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 56. dakikada oyuna dahil oldu.
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Karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçen Karim Benzema, 4. dakikada Higuain'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.
Real Madrid, Gareth Bale'in 45. dakikada kaydettiği golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
Son sözü 90. dakikada Borja Mayoral söyledi ve Real Madrid, Milan'ı 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 56. dakikada oyuna dahil oldu.
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