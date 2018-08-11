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Higuain'in golü Milan'a yetmedi! Real Madrid...

Real Madrid hazırlık maçında Milan'ı Benzema, Bale ve Mayoral'in golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Higuain'in golü Milan'a yetmedi! Real Madrid...
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11 Ağustos 2018 23:59
Real Madrid ile Milan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçen Karim Benzema, 4. dakikada Higuain'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Real Madrid, Gareth Bale'in 45. dakikada kaydettiği golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Son sözü 90. dakikada Borja Mayoral söyledi ve Real Madrid, Milan'ı 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 56. dakikada oyuna dahil oldu.

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