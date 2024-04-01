Hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları salı günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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01 Nisan 2024 14:32
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Rize Belediyespor-Spor Toto (Yenişehir)

16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Süleyman Seba)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

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