30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta çarşamba günü oynanaca Göztepe - MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

calendar 30 Eylül 2025 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın programı şöyle:

Çarşamba:

16.00 Göztepe-MC Sistem Yurdum (Celal Atik)

5 Ekim Pazar:

17.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Ekim Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

