Helton Leite derbide oynamak istiyor!

Hatayspor ile Antalyaspor arasında 1 Aralık'ta oynanan Süper Lig maçında sakatlanan ve omzunda kırık oluşan Antalyaspor'un kalecisi Helton Leite, mucize bir geri dönüşe imza atmaya hazırlanıyor.



Doktorların ameliyat önerisini kabul etmeyen ve ülkesi Brezilya'da yaklaşık 20 gün tedavi olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki eldiven, Cuma günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.



DOKTOR RAPORU BEKLENİYOR



Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren ve Alanya maçında oynamak istediğini bildiren Brezilyalı eldiven için doktorların vereceği rapor bekleniyor. Doktorların risk görmemesi halinde hazırlanacak rapor teknik direktör Sergen Yalçın'a sunulacak ve son kararı deneyimli teknik adam verecek.



Ameliyatı reddeden ve maça çıkmak isteyen Helton Leite'nin sakat olan omzuna Cuma gününe kadar gerekli zorlama yapılacak ve son karar verilecek. Brezilyalı, sahaya çıkması halinde bir riski de göze almış olacak. Aynı yerden sakatlanma riskini taşıyacak Helton Leite'nin bu durum söz konusu olması halinde geri dönüşünün daha uzun sürmesi de olasılıklar arasında yer alıyor. [Lider Gazete]





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