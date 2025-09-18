Miami Heat, forvet oyuncusu Andrew Wiggins'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmıyor.ClutchPoints'tan Brett Siegel'in haberine göre, Miami ekibinin şu aşamada Wiggins'i göndermeye "hiçbir isteği yok" ve normal sezonun ilk ayları boyunca kadroyu değerlendirmeyi planlıyor.Haberde, Heat'in 30 yaşındaki oyuncu için yüksek bir talep belirlediği ve Lakers'ın şu ana kadar bu talebi karşılamaya yanaşmadığı aktarıldı.Wiggins, Şubat ayında Jimmy Butler'ın Golden State Warriors'a gittiği beş takımlı takas anlaşmasının bir parçası olarak Miami kadrosuna katılmıştı. Takıma katıldıktan sonra çıktığı maçlarda 45.8 saha içi isabet yüzdesiyle 19.0 sayı, 4.2 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayarak kısa sürede Heat'in temel parçalarından biri haline geldi.Lakers'ın ilgisinin, takımı bir üst seviyeye taşıyabilecek iki yönlü bir kanat oyuncusu arayışından kaynaklandığı belirtiliyor. Daha önce Marc Stein, Los Angeles'ın uzun vadeli kontratları kadrosuna katma konusunda daha istekli hale geldiğini ve Wiggins'in bu planlara uygun bir isim olarak görüldüğünü bildirmişti.Los Angeles, bu yaz kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Luka Doncic ile üç yıllık, 165 milyon dolarlık maksimum uzatma kontratı imzaladı ve ayrıca Deandre Ayton, Marcus Smart ve Jake LaRavia'yı kadrosuna kattı. Yönetim, LeBron James'in sözleşmesinin son yılına girdiği bu dönemde, şampiyonluk hedefini güçlendirecek hamleleri değerlendirmeye devam ediyor.Koç JJ Redick'in elinde Austin Reaves, Rui Hachimura ve Dalton Knecht gibi çeşitli kanat oyuncuları olsa da, Wiggins'in savunma çok yönlülüğü ve playoff tecrübesi dikkat çekiyor. 2022 yılında All-Star seçilen Wiggins, aynı yıl Golden State Warriors'ın şampiyonluk koşusunun da kilit bir parçası olmuştu.Miami'nin Wiggins'i kadroda tutma kararı, 2025 yılında yaşanan ilk tur playoff elenmesinin ardından istikrar sağlama hedefinin bir yansıması olarak görülüyor. Kulüp, Bam Adebayo ve Tyler Herro ile birlikte kadronun performansını değerlendirirken sürekliliğe öncelik veriyor.11 yıllık NBA kariyerinde Wiggins, 18.5 sayı, 4.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Birden fazla pozisyonu savunabilme yeteneği, özellikle elit kanat oyuncularının belirleyici olduğu Doğu Konferansı'nda oldukça değerli bir varlık olarak görülüyor.NBA'de takas dönemi 5 Şubat'ta sona erecek. Lakers'ın Wiggins'in durumunu yakından takip etmesi beklenirken, Miami'nin mevcut tutumu yakın vadede bir hareketlilik olmayacağına işaret ediyor.