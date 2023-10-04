Miami Heat organizasyonunun "%98,9'unun" Jimmy Butler'ın medya gününde sergilediği "emo" tarzından rahatsız olduğu iddia edildi.



2000'lerin ortasından LeBron James dönemine kadar Miami Herald ve ESPN için Heat'in haberlerini hazırlamış olan yazar Mike Wallace, Butler'ın medya gününde perçemli saçı ve piercingleriyle sergilediği "emo" görünümünün, bazı Heat çalışanlarını "rahatsız ettiğini" öne sürdü:



"Miami Heat organizasyonunun %98,9'u Jimmy Butler'ın geçtiğimiz gün yaptıklarından tamamen rahatsız oldu. 'Bizim savunduğumuz Miami Heat kültürüne karşı bir hareket' diye düşündüler."



Wallace, Butler'ın bu tarzının, takım başkanı Pat Riley'nin yıllar boyunca sürdürmeye çalıştığı kimliğe aykırı bir hareket olduğunu sözlerine ekledi.



