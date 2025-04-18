Hayes-Davis'ten üst üste ikinci EuroLeague onuru

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THY EuroLeague'de 2024/25 sezonunun All-EuroLeague Birinci Takımı açıklandı.
THY EuroLeague'de 2024/25 sezonunun All-EuroLeague Birinci Takımı açıklandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Nigel Hayes-Davis, bu prestijli listede yer alarak üst üste ikinci kez bu onuru yaşayan oyuncular arasında yer aldı.
Hayes-Davis'in yanı sıra, Panathinaikos formasıyla dikkat çeken Kendrick Nunn, Paris Basket'ten TJ Shorts, Bayern Münih'ten Carsen Edwards ve Olympiakos'tan Sasha Vezenkov da en iyi beşe seçilen isimler oldu.
✨TJ Shorts, Paris
✨Kendrick Nunn, Panathinaikos
✨Carsen Edwards, Bayern Münih
✨Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe
✨Sasha Vezenkov, Olympiakos
THY EuroLeague'de 2024/25 All-EuroLeague Birinci Takım açıklandı. pic.twitter.com/aPOKusdawm
— Sporx (@sporx) April 18, 2025