Hayes-Davis'ten üst üste ikinci EuroLeague onuru

THY EuroLeague'de 2024/25 sezonunun All-EuroLeague Birinci Takımı açıklandı.



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Nigel Hayes-Davis, bu prestijli listede yer alarak üst üste ikinci kez bu onuru yaşayan oyuncular arasında yer aldı.



Hayes-Davis'in yanı sıra, Panathinaikos formasıyla dikkat çeken Kendrick Nunn, Paris Basket'ten TJ Shorts, Bayern Münih'ten Carsen Edwards ve Olympiakos'tan Sasha Vezenkov da en iyi beşe seçilen isimler oldu.





✨TJ Shorts, Paris

✨Kendrick Nunn, Panathinaikos

✨Carsen Edwards, Bayern Münih

✨Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe

✨Sasha Vezenkov, Olympiakos



THY EuroLeague'de 2024/25 All-EuroLeague Birinci Takım açıklandı. pic.twitter.com/aPOKusdawm



— Sporx (@sporx) April 18, 2025