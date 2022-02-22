Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu

Hava sporlarında yamaç paraşütü, hava modelciliği ve insansız hava araçları branşlarında yer alacak milli takım sporcuları belirlendi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 milli takım listesinin belli olduğu bildirildi.
Milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı:
Orkut Baysal, Durali Karaca, Umut Aslan, Andaç Ünsal, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş, Basat Okay, Serdar Saçtı, oğuzkan Sadeer
Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı:
Kerem Dinçer, Harun Karateke, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe, Merve Kanmaz
Hava Modelciliği Milli Takımı (Imac Akrobasi Milli Takımı):
Burak Süel, Melih Ulupınar, Serdar Salta
Hava Modelciliği Milli Takımı (F3p Salon Akrobasi Milli Takımı):
Hadi Dostgül, Kadir Gözüm, Melih Ulupınar
Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Şerit) Milli Takımı):
Ahmet Ziya Kahraman, Bülent Oktay Ünlü, Mehmet Sertkaya
Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Paraşüt) Milli Takımı):
Bülent Oktay Ünlü, İlker Adıyaman, Mehmet Sertkaya
Hava Modelciliği Milli Takımı (Ff Salon Başlangıç Milli Takımı):
Hanife Özkan, Hüseyin Tecer, Mehmet Sertkaya
İnsansız Hava Araçları Milli Takımı:
Atakan Mercimek, Doruk Cengiz, Batu Erilkun
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 milli takım listesinin belli olduğu bildirildi.
Milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı:
Orkut Baysal, Durali Karaca, Umut Aslan, Andaç Ünsal, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş, Basat Okay, Serdar Saçtı, oğuzkan Sadeer
Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı:
Kerem Dinçer, Harun Karateke, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe, Merve Kanmaz
Hava Modelciliği Milli Takımı (Imac Akrobasi Milli Takımı):
Burak Süel, Melih Ulupınar, Serdar Salta
Hava Modelciliği Milli Takımı (F3p Salon Akrobasi Milli Takımı):
Hadi Dostgül, Kadir Gözüm, Melih Ulupınar
Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Şerit) Milli Takımı):
Ahmet Ziya Kahraman, Bülent Oktay Ünlü, Mehmet Sertkaya
Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Paraşüt) Milli Takımı):
Bülent Oktay Ünlü, İlker Adıyaman, Mehmet Sertkaya
Hava Modelciliği Milli Takımı (Ff Salon Başlangıç Milli Takımı):
Hanife Özkan, Hüseyin Tecer, Mehmet Sertkaya
İnsansız Hava Araçları Milli Takımı:
Atakan Mercimek, Doruk Cengiz, Batu Erilkun