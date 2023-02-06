Hataysporlu antrenör Murat Bel'den iyi haber

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası spor camiasından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.



Hatayspor'da daha önce de teknik heyetten iki ismin yanı sıra futbolculardan Burak Öksüz, enkazdan sağ olarak kurtulmuş; futbolculardan Onur Ergün ve Bertuğ Yıldırım ise durumlarının iyi olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.





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