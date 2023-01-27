Hatayspor'un konuğu Trabzonspor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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