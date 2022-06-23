Hatayspor, Koray Yağcı'yı açıkladı

Hatayspor, Beşiktaş U19 takımından Koray Yağcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Koray Yağcı'yı açıkladı
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23 Haziran 2022 21:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'ndan genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı." ifadeleri kullanıldı.

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