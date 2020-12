Hatayspor, erteleme maçında farklı kazandı

Hatayspor'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Erzurum BB maçı oynandı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.



Hatayspor'un golleri 41. dakikada Diouf, 47. dakikada Osman Çelik (KK) ve 57. dakikada Akintola'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.



Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. Erzurum BB ise aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada sol kanattan Burak Can Çamoğlu'nun yaptığı ortaya uzak köşede kafayı vuran Diouf'un şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

18. dakikada Gomes'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta, top auta gitti.

23. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın gelişine vurduğu top, auta çıktı.

30. dakikada Aabid'in ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşına alarak çektiği şutta top auta gitti.

42. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Farnolle'e çarparak seken topa iyi vuran Diouf'un şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

52. dakikada Aabid ceza sahasının sağından çektiği şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım, farkı 3'e çıkardı. Diouf'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 3-0.

67. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.



Stat: Antakya Atatürk



Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok



Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abidoğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Akintola (Dk. 71 Barbosa), Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 62 Boupendza), Traore (Dk. 71 Ribeiro), Diouf (Dk. 83 Mirkan Aydın)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan), Mina, Kaan Kanak (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Novikovas (Dk. 74 Sissoka), Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Obertan, Gomes (Dk. 76 Oltan Karakullukçu), Muhammed (Dk. 66 Ömer Hasan Şişmanoğlu)



Goller: Dk. 42 Diouf, Dk. 47 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 57 Akintola (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 43 Akintola, Dk. 76 Münir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 80 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)