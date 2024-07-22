Hatayspor'dan Portekiz'e gidiyor

Hatayspor'un Gürcü futbolcusu Giorgi Aburcania, Portekiz'den Aves ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan Portekiz'e gidiyor
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22 Temmuz 2024 13:53
Hatayspor'un Gürcü futbolcusu Giorgi Aburcania, Portekiz'e dönmeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncunun Aves SAD'la anlaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl geldiği Hatayspor'da bir sezon geçiren Giorgi Aburjania, yeniden Portekiz Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'ye gelmeden önceki kulübü Gil Vicente ile görüşen fakat anlaşamayan 29 yaşındaki Gürcü futbolcu, aynı ligden Aves SAD'la anlaşma sağladı.

21 MAÇ OYNADI

Hatayspor forması altında geçtiğimiz sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere toplamda 21 maça çıkan oyuncunun yeni kulübünün transferi önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. [Hatay Söz]

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