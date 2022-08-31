Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ