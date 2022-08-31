Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürdü

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin 5. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürdü
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31 Ağustos 2022 22:33
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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