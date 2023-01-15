Hatay, Kayseri Basketbol'u tek sayıyla yıktı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay, Kayseri Basketbol'u tek sayıyla yıktı!
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15 Ocak 2023 17:14
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-71 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Burak Erkan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 25, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Landrum 20, Burcu Yağan, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 7

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün 8, Sventoraite 8, Gizem Başaran Turan 4, Prince 23, Slocum 16

1. Periyot: 17-21

Devre: 34-37

3. Periyot: 54-54

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