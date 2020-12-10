Hatay BB, Jordin Canada'yı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Jordin Canada'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay BB, Jordin Canada'yı transfer etti
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10 Aralık 2020 19:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Jordin Canada'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, 25 yaşında ve 1,68 metre boyundaki Canada ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, Canada'nın takıma güç katacağına inandığını belirtti.



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