Hasan Ali Kaldırım, Amedspor ile anlaştı!

Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formaları giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oldu.



TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, 35 yaşındaki futbolcunun transferini resmen açıkladı.



Yapılan paylaşımda "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.



35 KEZ MİLLİ OLDU



Son iki sezondur Süper Lig'de Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da 35 kez forma giymişti. Hasan Ali Kaldırım 2012-2020 yılları arasında 8 sezon Fenerbahçe forması giydi.



