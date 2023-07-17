Harry Kane için PSG de devreye girdi

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Harry Kane için PSG de devreye girdi
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17 Temmuz 2023 22:21
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 22:52
Gelecek sezona Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Paris Saint-Germain, İngiliz santrfor Harry Kane için harekete geçti.

100 MİLYON EURO

ESPN'nin haberine göre Bayern Münih'in öncelikli hedefi olan Harry Kane için PSG'de talip oldu. Eğer Bayern Münih oyuncuyu transfer etmezse Paris Saint-Germain'in İngiliz santrfor için çabalarını hızlandıracağı söylendi.

Haberin devamında ise PSG, Tottenham'a yıldız oyuncu Harry Kane için 100 milyon euro ödemeyi gözden çıkarmış durumda.

49 MAÇA ÇIKTI

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon 49 resmi maça çıkan Harry Kane bu karşılaşmalarda 32 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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